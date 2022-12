Scandalo plusvalenze, come può cambiare la classifica in Serie A

SportFair

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo delle squadre del campionato di Serie A, la stagione è pronta ad entrare nel vivo. Il Mondiale è andato in archivio e si è concluso con il trionfo dell’Argentina, le squadre continuano la preparazione e la situazione è molto incerta dopo gli impegni in Qatar.

La Serie A è ancora in grado di regalare grandi sorprese, la classifica è guidata dal Napoli. La prima parte di stagione della squadra di Luciano Spalletti è stata di altissimo livello e il distacco sulle rivali è già importante. Alle spalle i campioni d’Italia in carica dei Milan, poi la Juventus. I bianconeri sono in grande ripresa, le ultime sei vittorie consecutive hanno rilanciato le ambizioni della squadra di Allegri. Infine Lazio e Inter.

Serie A, rischio ribaltoni a stagione in corso

Le sorprese sono dietro l’angolo, anche e soprattutto in riferimento all’indagine in corso sul caso delle plusvalenze fittizie. Si tratta di operazioni di calciomercato definite tra le società a prezzi ritenuti ‘gonfiati’, in più la Juventus rischia qualcosa anche sul fronte della manovra degli stipendi. Sono accordi con i calciatori per il pagamento degli stipendi nei primi mesi della pandemia, attraverso scritture private poi non indicate a bilancio.

La FIGC ha comunicato che il Procuratore Federale ha proposto ricorso per revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello nei confronti di alcune società: FC Juventus SpA, UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892 Srl, Genoa CFC SpA, Parma Calcio 1913 Srl, Pisa Sporting Club Srl, Empoli FC SpA, Novara Calcio SpA, Delfino Pescara 1936 SpA.

Secondo le ultime notizie qualsiasi sanzione della giustizia sportiva per il caso plusvalenze sarebbe afflittiva già nella stagione in corso. I rischi per le squadre sono evidenti, anche la retrocessione nel caso in cui le plusvalenze considerate fittizie siano servite non solo a sistemare in modo illecito i bilanci ma anche per l’iscrizione ai campionati.

Come possono cambiare le classifiche di Serie A, Serie B e Serie C

In Serie A sono tre le società coinvolte: Juventus, Sampdoria ed Empoli. La situazione più delicata è quella dei bianconeri, ma nel mirino sono finite anche le operazioni di Sampdoria e Empoli. Non rischia nulla, invece, il Napoli.

In Serie B sono tre le squadre a rischio: Pisa, Parma e Genoa.

Infine la Serie C: Pro Vercelli, Novara e Pescara sono in ansia.

Cosa rischiano le squadre? I club sperano di cavarsela con una multa. Il rischio concreto è però quello delle penalizzazioni, addirittura superiore ai 10 punti. In Serie A comporterebbe ribaltoni per la zona Champions League o scudetto (nel caso della Juve) e soprattutto per la salvezza. La Sampdoria, infatti, è già in grossa crisi e occupa il penultimo posto, l’Empoli è 13esimo e la zona rossa è distante proprio 10 punti.

Infine l’incubo della retrocessione per le squadre coivolte, un’eventualità solo nel caso di beneficio per l’iscrizione al campionato di appartenenza.