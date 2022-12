Pista Lunga, splendida vittoria di Giovannini in Coppa del Mondo

SportFair

A Calgary (Canada) è andata in archivio la terza tappa della Coppa del Mondo di speed skating. L’Italia può festeggiare la prima vittoria stagionale per merito di Andrea Giovannini, impostosi autorevolmente nella mass start maschile.

Il ventinovenne delle Fiamme Gialle si è preso il lusso di affrontare il rettilineo finale a braccia alzate, staccando tutti gli avversari. Un’affermazione perentoria. La quinta della carriera, ma la prima dopo oltre quattro anni.

Grazie a questo successo Giovannini ha preso la testa nella classifica di Coppa del Mondo di specialità con 216 punti, contro i 202 dell’olandese Bart Hoolwerf e i 193 del coreano Chung Jae Won.

Anche nella mass start femminile è giunto un risultato di rilievo, poiché Laura Peveri si è attestata al quinto posto. Per la ventunenne delle Fiamme Oro è il terzo piazzamento consecutivo nella top-5 in questo format.

Le buone notizie per l’Italia però non si fermano qui. Va rimarcata la performance di David Bosa, capace di vincere la Division B dei 1.000 metri. Il trentenne delle Fiamme Oro si è quindi guadagnato la promozione nella Division principale per la prossima tappa, realizzando peraltro un tempo (1’07”47) di livello assoluto per il contesto canadese.