Pickford chiede rispetto per Kane: allontana un cameraman dopo il ko

L’Inghilterra è stata eliminata dai Mondiali di calcio del Qatar 2022. La squadra di Southgate ha ceduto ieri sera alla Francia per 2-1, dicendo definitivamente addio alla rassegna iridata ai quarti di finale.

Un pesante ko, in particolar modo per il capitano Kane, che sbagliando il secondo calcio di rigore concesso all’Inghilterra ha visto svanire la possibilità di un pareggio e quindi, eventualmente, di far proseguire il match ai supplementari.

Kane è stato sopraffatto dall’emozione, un operatore di ripresa ha deciso di ottenere un primo piano del capitano inglese mentre si piegava con la testa tra le mani. Il compagno di squadra Pickford si è subito messo in mezzo: il portiere si è voltato con rabbia quando ha capito cosa stava succedendo e ha costretto l’operatore della macchina da presa ad allontanarsi da Kane con un gesto delle mani dicendo. “Un po’ di rispetto, per favore“, ha esclamato.