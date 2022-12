Pelè, la figlia Kely sui social: “momenti difficili da spiegare”

SportFair

Pelè è ricoverato in ospedale, all’Albert Einstein di San Paolo dallo scorso 29 novembre. Le condizioni dell’ex stella del Brasile sono peggiorate negli ultimi tempi e la sua famiglia si è riunita in clinica per dare tutto l’affetto possibile a Pelè.

Il mondo intero è in apprensione e attende nuove notizie sull’ex stella brasiliana, che lotta da più di un anno con un tumore al colon, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulle condizioni dell’ex calciatore.

Il post della figlia Kely

La figlia di Pelè, Kely Nascimento, condivide spesso sui social aggiornamenti sul padre. Al momento non ci sono novità sulle sue condizioni, ma la figlia ha pubblicato un nuovo post sui social, in compagnia della famiglia: “questi momenti sono difficili da spiegare. A volte troppa tristezza è disperazione, altri momenti ridiamo e parliamo di ricordi divertenti. E ciò che abbiamo imparato di più da tutto questo è che dobbiamo prenderci l’un l’altro, e tenerci stretti. Solo così ne vale la pena Con tutti insieme“.