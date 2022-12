Paura nel mondo dell’atletica: precipita un aereo, a bordo Rudisha

SportFair

Momenti di grande paura nel mondo dell’atletica. Il due volte campione olimpico e detentore del record mondiale degli 800 metri, il keniano David Rudisha è sopravvissuto ad un incidente aereo avvenuto nella serata di sabato scorso nella regione del Kajado, a sudovest della capitale Nairobi.

Secondo quanto riportato dallo stesso atleta, l’aeroplano leggero è precipitato in una zona rocciosa vicino al parco del Masai Mara, a bordo anche altre cinque persone.

“Tutto andava bene dopo circa sette o otto minuti di volo, quando il motore dell’aereo si è improvvisamente spento. Sono stati attimi di terrore”, ha dichiarato al quotidiano Daily Nation. Un uomo è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate, Rudisha sarebbe rimasto illeso. Il mezzofondista keniota non affronta una gara dallo scorso anno, dall’annuncio del ritiro.

Chi è Rudisha

David Lekuta Rudisha è mezzofondista keniota, specializzato negli 800 metri piani. E’ un classe 1988. È stato protagonista del record mondiale degli 800 m piani, stabilito a Londra il 9 agosto 2012 con il tempo di 1’40″91.

È figlio di Daniel Rudisha, medaglia d’argento con la staffetta 4×400 metri ai Giochi olimpici di Città del Messico 1968.

Non è la prima volta che David Rudisha può definirsi miracolato. Nel 2019, sulle strade di casa a Kilgoris, l’atleta perse il controllo del Suv, schiantandosi contro un autobus e fortunatamente senza riportare conseguenze.