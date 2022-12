Paltrinieri inarrestabile ai Mondiali, è oro anche negli 800 stile libero uomini

SportFair

E’ una giornata di gloria per l’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta, continua il rendimento eccezionale degli azzurri. Tantissime emozioni nelle prime finali di oggi. Nella prima gara oro e record del Mondo per gli azzurri nella 4×50 mista uomini.

Nella seconda finale la gara degli 800 stile libero uomini, il grande protagonista è stato ancora una volta Gregorio Paltrinieri, l’azzurro si conferma in un periodo di forma strepitoso. E’ oro con 7’29″99 e record dei campionati.

I primi 400 metri sono stati di gestione per Paltrinieri, poi lo scatto decisivo. Argento per il norvegese Christiansen con 7’31″48, bronzo per il francese Fontaine con 7’33″12.

Gregorio Paltrinieri torna in vasca e conquista la quinta medaglia d’oro del team Italia e seconda personale a Melboune. “Mi sono adattato agli avversari e alla gara – spiega SuerGreg, seguito da Fabrizio Antonelli per Fiamme Oro e Coopernuoto – Tatticamente ho fatto quello che serviva. Ho provato a partire forte, poi ho aspettato un attimo e ho ripreso a tirare negli ultimi duecento metri. Ho fatto più fatica rispetto ai 1500. Stiamo dimostrando giorno dopo giorno, campionato dopo campionato di essere una nazionale fortissima e sempre competiva. Il gruppo è unito ed ambizioso”.