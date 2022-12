L’annuncio di Paige Spiranac sui social: “ho un nodulo al seno”

SportFair

Paige Spiranac, famosa influencer del golf, ha aggiornato tutti i suoi fan sulla sua situazione, soffermandosi su un problema di salute, dopo un periodo di assenza dai social.

La 29enne ha ammesso di essere stata assente dai social media nelle ultime settimane a causa di un problema di salute. Nella sua storia su Instagram, ha scritto ai suoi 3,7 milioni di follower: “scusate per non essere stata così attiva ultimamente sui social media. Sono andata in vacanza e poi ho dovuto fare i conti con la mia salute. Durante un controllo annuale, mi hanno trovato un nodulo al seno. Recentemente ho fatto una biopsia. È risultato negativo e ne sono così grata!“, ha comunicato.



“Un promemoria per fare i controlli e anche per non sapere mai cosa stanno passando le persone a porte chiuse, quindi estendere la gentilezza è così importante. Voglio ringraziarvi ragazzi per aver sempre inviato così tanto amore e supporto a modo mio“, ha concluso.