L’omaggio del calcio a Pelé: le prime pagine dei giornali dall’estero | FOTO

Lacrime nel mondo del pallone per Pelé, l’ex calciatore brasiliano è morto all’età di 82 anni. Lottava da tempo contro una brutta malattia: il tumore al colon. Il calcio si prepara per l’ultimo saluto, il feretro di Pelé sarà trasportato dall’ospedale Israelita ‘Albert Einstein’ direttamente allo stadio, a Santos.

I funerali si svolgeranno invece martedì 3 gennaio e saranno preceduti da un corteo per le strade di Santos. La bara del tre volte campione del mondo sarà collocata nel cerchio centrale del campo. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha decretato tre giorni di lutto in Brasile in un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. “Viene decretato il lutto ufficiale in tutto il Paese, segno di rispetto dopo la morte di Edson Arantes do Nascimento”.

I giornali di tutto il mondo hanno dedicato la prima pagina alla morte di Pelé. L’Equipe, quotidiano francese, scrive: Pelé, il était un Roi”. Pelé è stato un re, scrive il giornale francese. Omaggi anche di As, A Bola e The Guardian. In alto la FOTOGALLERY.