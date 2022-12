L’omaggio a Pelé: gli striscioni di tifosi e calciatori durante Brasile-Corea

SportFair

Il Brasile domina contro la Corea del Sud e stacca il pass per i quarti di finale del Mondiale in Qatar. E’ stata una serata particolare per i Verdeoro, la vittoria è stata dedicata a Pelé. La gara è in archivio già nei primi 45 minuti con i gol realizzati da Vinicius, Neymar su calcio di rigore, Richarlison e Paqueta. Nelle ripresa il gol della bandiera di Seung-Ho Paik. Finisce 4-1.

E’ stata una partita dai due volti per il Brasile, i tifosi sono preoccupati per le condizioni di Pelè. L’ex calciatore è ricoverato in ospedale, continuano le cure contro il tumore al colon. Le ultime notizie sono state preoccupanti, la famiglia ha comunque tranquillizzato tutti.

“Guarderò la partita dall’ospedale e tiferò per ognuno di voi. Buona fortuna!”, ha scritto su twitter l’82enne prima del match. I tifosi hanno esposto uno striscione con la scritta: “guarisci presto”. Anche i calciatori si sono presentati in campo con uno striscione gigante con la scritta Pelé.