L’Olanda ‘USA’ la qualità: tre gol agli Stati Uniti, Dumfries trascina gli Orange

L’interista Dumfries trascina l’Olanda ai quarti di finale del Mondiale in Qatar, è finita l’avventura degli Stati Uniti. McKennie e compagni hanno commesso qualche errore di troppo in fase difensiva, gli Orange hanno fatto la differenza in attacco. La squadra di Van Gaal è una possibile outsider, è in grado di togliersi ancora grandi soddisfazioni.

L’Olanda si schiera con Klaassen alle spalle di Depay e Gakpo, gli Stati Uniti rispondono con Weah, Ferreira e Pulisic. Partenza sprint dell’Olanda che passa in vantaggio dopo appena 10 minuti: grande giocata dall’interista Dumfries che mette in mezzo un pallone perfetto in area di rigore, Depay non sbaglia.

Gli Orange si dimostrano più forti dal punto di vista tecnico e al 45′ arriva il raddoppio con Blind su assist ancora di Dumfries. Gli USA rientrano in partita nella ripresa, grazie ad un gol con un po’ di fortuna di Wright. All’81’ è ancora Dumfries a regalare i quarti di finale alla squadra di Van Gaal. L’Olanda affronterà la vincente tra Argentina e Australia.