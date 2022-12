Mondiali del Qatar, per il gran finale un nuovo pallone: Al Hilm

SportFair

I quarti di finale dei Mondiali del Qatar 2022 sono terminati ieri. Per le semifinali bisognerà attendere qualche giorno e intanto, dalla FIFA arrivano importanti novità.

La Federazione, infatti, ha annunciato che le ultime quattro partite della Coppa del Mondo si giocheranno con un pallone diverso. Il marchio che lo vende ha presentato Al Hilm, che verrà utilizzato nelle semifinali e nella finale del torneo. Il nuovo pallone sostituisce Al Rihla, il precedente pallone utilizzato durante la rassegna iridata. Al Hilm in arabo significa “il sogno”.

Il nuovo pallone

“Il pallone presenta gli ultimi progressi nel design del pallone e la stessa tecnologia Adidas collegata che conteneva Al Rihla e che durante questa Coppa del Mondo ha aiutato molto gli arbitri a prendere decisioni più rapide e accurate“, ha affermato la FIFA.

“Insieme ai dati sulla posizione dei giocatori, questa innovazione offre alla squadra di arbitraggio video informazioni istantanee per ottimizzare il processo decisionale e aiutare i fan a godersi il gioco“. La nuova tecnologia combina l’intelligenza artificiale con i dati forniti dall’unità di misura inerziale (IMU) situata al centro della palla. Essendo legato al sistema semiautomatico di rilevazione del fuorigioco, permette di verificare l’istante esatto in cui viene giocata la palla in situazioni molto strette di posizione illegale”.

È la quinta volta nella storia dei Mondiali che due palloni diversi vengono utilizzati all’interno dello stesso torneo, anche se solo di proposito.