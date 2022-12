Bellator X Rizin, Nobumitsu nudo alla cerimonia del peso: il VIDEO virale

Davvero sorprendente quanto accaduto alla cerimonia del peso dell’evento Bellator x Rizin, show di fine anno di arti parziali che vedrà diversi duelli interessanti.

Non è una novità che in Giappone ci siano degli episodi… insoliti e così a Saitama non è mancato lo spettacolo. Tyson Nobumitsu ha fatto impazzire tutte le sue fan oggi al peso. Il giapponese è andato ad affrontare il suo avversario, Johnny Case, senza vestiti, nascondendo solo i genitali con una sorta di piatto con un messaggio in giapponese, lasciando sconcertato l’americano, che è però riuscito a scherzare, stuzzicando Nobumitsu.

Nobumitsu Tyson must be cold. Weighins are outdoors pic.twitter.com/GCaffqz2ZX

And the best weigh in outfit of the year goes to Nobumitsu Tyson #RIZIN40 #RIZINvsBELLATOR

pic.twitter.com/lyPvtTRWNn

— Kevin Thang (@Skip2MyJays) December 30, 2022