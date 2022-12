Niente da fare per il Senegal: l’Inghilterra è ai quarti dei Mondiali

SportFair

Serata amara per il Senegal di Cisse ai Mondiali di calcio del Qatar 2022. L’Inghilterra non ha lasciato scampo al team senegalese, portando a casa un’importantissima e preziosa vittoria, per 3-0, che regala agli inglesi il pass per i quarti i finale della rassegna iridata.

Prima Henderson, poi Kane ed infine Saka, hanno infranto tutte le speranze del Senegal di poter proseguire il suo percorso ai Mondiali del Qatar: la squadra di Southgate avanza e si prepara adesso, dopo 6 giorni di risposo, ad affrontare la Francia nei quarti di finale.

Quella di oggi è stata la miglior vittoria dell’Inghilterra in una partita ad eliminazione diretta ai Mondiali da quando ha battuto la Danimarca 3-0 agli ottavi dei Mondiali 2002.