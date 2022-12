Neymar in lacrime, poi arriva il figlio di Perisic | VIDEO

SportFair

Nel Mondiale in Qatar si sono registrati momenti di tensione, ma anche gesti da brividi. Le prime partite dei quarti di finale hanno regalato tante emozioni, lacrime ma anche episodi commoventi. Momenti di grande tensione nella sfida tra Argentina e Olanda, non è passato inosservato il comportamento dei calciatori argentini tra sfottò e risse con i calciatori avversari.

La partita tra Croazia e Brasile ha regalato episodi da brividi. Il primo è stato il gesto di Modric, il calciatore della Croazia ha consolato l’avversario Rodrygo per il calcio di rigore sbagliato.

Emozione anche per il gesto del figlio di Perisic. Il bambino è stato l’unico a regalare un sorriso a Neymar, in lacrime per l’eliminazione. Il figlio di Perisic, in campo per festeggiare con il padre, si è avvicinato a Neymar per abbracciarlo e in qualche modo consolarlo. Il brasiliano si è lasciato andare.