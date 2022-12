Il primo Natale senza Sinisa Mihajlovic: la dedica della moglie | FOTO

SportFair

Sono giorni difficili per la famiglia Mihajlovic, l’allenatore ex Bologna è morto dopo una lunga battaglia contro la leucemia. E’ stato il primo Natale senza il serbo, la moglie Arianna ha deciso di dedicare un messaggio commovente.

Il primo pensiero è ovviamente per Sinisa, la dedica di Arianna è emozionante: “non hai voglia di festeggiare ma lo fai. Per i bambini. Per la famiglia. Farà male”, scrive la moglie di Mihajlovic. “I regali che quest’anno non c’è bisogno di comprare. La sedia vuota. I ricordi dei festeggiamenti passati.