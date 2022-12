Lutto nel mondo della boxe: Dell’Uomo trovato morto in balcone

SportFair

L’Italia della boxe piange la scomparsa di un ex pugile. E’ stato trovato morto, ieri mattina, nel balcone della sua abitazione, l’atleta romano Marco dell’Uomo. Il cadavedere del 56 enne è stato trovato grazie all’allarme lanciato da alcuni vicini, al suo fianco è stata trovata una corda.

Dell’Uomo è stato pugile nella categoria pesi medi dal 1990 al 2002: ha conquistato 11 vittoriee a 36 anni si è laureato campione d’Italia di pesi medi.

Cresciuto nella periferia est di Roma, fra i quartieri Torrenova e Tor Bella Monaca adesso Dell’Uomo lavorava come istruttore in diverse palestre della città, mentre la sera lavorava come security in alcuni locali romani.

Sono ancora da accertare le cause della morte, ma al momento tutto fa pensare ad un gesto estremo.