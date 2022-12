Morte Rebellin, le FOTO dal luogo del tragico incidente

SportFair

E’ di ieri la tragica notizia della morte di Davide Rebellin, ex ciclista italiano, ritiratosi dal professionismo proprio quest’anno, a 51 anni. Rebellin si trovava in sella alla sua bicicletta, per allenarsi, quando è stato travolto da un camion a Montebello Vicentino.

Le autorità stanno ancora lavorando per capire la dinamica dell’incidente ed individuare l’autista del camion, che non è chiaro se sia scappato volotanriamente o se non si sia accordo dell’accaduto.

Intanto sono state diffuse le prime immagini dal luogo dell’incidente. La bici di Rebellin è completamente distrutta.