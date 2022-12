Mondiali Qatar, in campo Francia e Inghilterra: le partite del 4 dicembre

SportFair

Il Mondiale in Qatar entra sempre più nel vivo, è attesa in vista delle altre partite degli Ottavi di finale. Nella prima gara successo dell’Olanda contro gli Stati Uniti con il risultato di 3-1. Non si ferma l’Argentina, trascinata da Leo Messi: successo contro l’Australia con il punteggio di 2-1.

E’ già attesa per le partite di domenica 4 dicembre. In campo un’altra favorita per la vittoria finale, si tratta della Francia che dovrà vedersela contro la Polonia. In serata la sfida tra Inghilterra e Senegal.

Il programma degli Ottavi del Mondiale: le partite del 4 dicembre

Domenica 4 dicembre

16.00 Ottavo di finale 3: FRANCIA-POLONIA (Rai 1, Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 4: INGHILTERRA-SENEGAL (Rai 1, Rai Play)