Una rabbia incontenibile, Cavani distrugge il monitor del VAR | VIDEO

SportFair

Mondiali del Qatar amari per l’Uruguay, eliminato dalla rassegna iridata nell’ultima giornata della fase a gironi. Un brutto collpo per la squadra, che deve adesso incassare il colpo.

Al termine della partita col Ghana, vinta 2-0, un risultato non sufficiente per il pass per gli ottavi, Edinson Cavani ha manifestato tutta la sua frustrazione e la sua rabbia.

L’attaccante del Valencia pensava di aver guadagnato un rigore alla sua squadra. ma l’arbitro Daniel Siebert ha respinto le proteste e il VAR ha ritenuto che fosse la chiamata giusta. Il gol in più che serviva all’Uruguay per avanzare non è arrivato e al triplice fischio non sono mancate le proteste.

Cavani si è diretto lungo il tunnel ma non ha resistito a una momentanea sferzata di rabbia. Mentre si dirigeva verso lo spogliatoio, ha tirato un pugno al monitor del VAR alla fine del tunnel.

E la forza del colpo ha fatto cadere il monitor a terra mentre Cavani si allontanava disgustato.