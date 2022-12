Mondiali in Qatar, le partite del 6 dicembre: in campo Spagna e Portogallo

SportFair

Portogallo e Spagna sono pronte a scendere in campo, si completa il programma degli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Nell’ultima partita grandissima prestazione del Brasile contro la Corea del Sud, la sfida si è conclusa sul netto risultato di 4-1. Nella prima sfida di oggi vittoria ai calci di rigore della Croazia contro il Giappone.

Il tabellone dei quarti di finale è quasi definito: Argentina-Olanda, Croazia-Brasile e Inghilterra-Francia. E’ attesa in vista delle ultime due partite degli ottavi di finale. Nella prima gara di martedì 6 dicembre in campo il Marocco contro la Spagna, in serata il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro la Svizzera.

Mondiali, le partite del 6 dicembre

Martedì 6 dicembre

16.00 Ottavo di finale 7: MAROCCO-SPAGNA (Rai 1, Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 8: PORTOGALLO-SVIZZERA (Rai 1, Rai Play)