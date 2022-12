Mondiali di nuoto in vasca corta: gli italiani in gara il 15 dicembre

SportFair

I Mondiali di nuoto in vasca corta stanno regalando grandi emozioni e puro spettacolo. L’Italia ha un bottino di quattro medaglie, con due ori conquistati ieri e due argenti invece conquistati nella giornata di gare di oggi.

Al Melbourne Sports and Aquatic Centre prosegue lo spettacolo dei Mondiali di nuoto, che termineranno domenica.

Domani saranno ancora tanti gli italiani da per i quali fare il tifo. Tra i tanti torna Lorenzo Mora, che oggi è stato protagonista a Melbourne con due argenti, ma non solo: in vasca anche per le finali di 100 sl uomini e 100 rana uomini rispettivamente Ceccon e Miressi e Martinenghi e Cerasuolo.

Il programma e gli orari degli azzurri in gara il 15 dicembre

Batterie

01:05 50 dorso donne – Silvia Scalia

01:19 50 dorso uomini – Lorenzo Mora

01:33 200 farfalla donne – Ilaria Cusinato

01:48 200 farfalla uomini – Alberto Razzetti

02:04 100 misti donne – Costanza Cocconcelli

02:17 100 misti uomini – Thomas Ceccon

02:29 400 stile libero uomini – Matteo Ciampi

02:57 4×50 stile libero donne – Italia assente

03:04 4×50 stile libero uomini – Italia

Finali e semifinali

09:35 100 stile libero donne Finale

09:42 100 stile libero uomini Finale – Thomas Ceccon, Alessandro Miressi

09:48 50 dorso donne semifinali

09:59 50 dorso uomini semifinali

10:14 200 farfalla donne Finale

10:23 200 farfalla uomini Finale

10:37 100 rana donne Finale

10:44 100 rana uomini Finale – Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo

10:57 100 misti donne semifinali

11:14 100 misti uomini semifinali

11:31 400 stile libero uomini Finale

11:46 4×50 stile libero donne Finale

11:54 4×50 stile libero uomini Finale