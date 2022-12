Modric da brividi: il discorso a Rodrygo dopo il rigore sbagliato | VIDEO

SportFair

Modric si conferma un campione vero, dentro e fuori dal campo. Il centrocampista è stato autore di un grande gesto, in occasione della partita dei quarti di finale del Mondiale in Qatar tra Croazia e Brasile. Modric e compagni sono già concentrati in vista della semifinale contro l’Argentina, la squadra di Tite continua ad interrogarsi sui motivi del fallimento.

La partita tra Croazia e Brasile ha regalato tante emozioni, la sfida si è sbloccata ai tempi supplementari con una magia di Neymar, poi il pareggio di Petkovic. Ai calci di rigore il grande protagonista è stato il portiere Livakovic, decisivi gli errori di Rodrygo e Marquinhos.

Modric continua a trascinare la Croazia, è ancora un calciatore in grado di fare la differenza. Il calciatore del Real Madrid si è messo in mostra anche per un gesto da brividi, al termine della partita. “Andiamo, eh? Forte, eh? Non è successo nulla. Tu sei molto più forte di questo. Tutti commettono errori, diventerai più forte. Ti voglio bene, coraggio”, è il discorso di Modric al compagno di squadra Rodrygo, in lacrime per l’errore dal dischetto. Poi l’abbraccio e un bacio sul collo.

“Ho sbagliato un rigore contro la Turchia a Euro 2008. Ho detto a Rodrygo che tutti sbagliano i rigori”, le parole di Modric.