Miura batte ogni record: potrebbe giocare in Europa a 55 anni

L’età è solo un numero per Kazuyoshi Miura, il calciatore che due anni fa ha battuto il record di calciatore più anziano della storia giocando una partita nella prima divisione giapponese all’età di 53 anni e mezzo. Ora, alle porte del 2023, il giocatore ha pronta una nuovissima sorpresa: è vicino a tornare in Europa a 55 anni e 10 mesi.

Le parole di Kazuyoshi Miura

“voglio giocare fino alla morte, è il corpo che deciderà. Se sono esausto e non posso più allenarmi, sarà il momento. Non mi interessa diventare allenatore, presidente di club, direttore sportivo, commentatore televisivo… Il mio unico desiderio è fare il giocatore. E anche la morte, se possibile. Quando morirò, non voglio che venga riferito che l’ex giocatore Kazu Miura è morto, ma che è morto il giocatore Kazu Miura“, ha dichiarato in un’intervista a L’Equipe nel 2019. Non era una minaccia, ma una dichiarazione di intenti.

La nuova avventura

Secondo il giornale giapponese Nikkan Sports , ‘King Kazu’ sta per firmare per l’União Desportiva Oliveirense, una squadra della seconda divisione del Portogallo. L’attaccante giapponese non gioca nel Vecchio Continente dagli anni ’90 e la firma con l’Oliveirense significherebbe un salto di due categorie, visto che la sua ultima squadra militava in quarta divisione giapponese.