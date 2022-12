Miss Bum Bum scatena la gelosia della moglie di Messi: l’ultimo scatto

SportFair

Il Mondiale in Qatar ha confermato sempre di più la forza di Leo Messi, l’argentino ha trascinato l’Albiceleste con gol e grandissime prestazioni. Il calciatore del Psg si è messo in mostra anche nella finale contro la Francia, è stato autore di una doppietta e del gol nella lotteria dei calci di rigore.

Suzy Cortez, chiamata Miss Bum Bum, è una delle più grandi fan della star mondiale Lionel Messi. Durante il Mondiale ha mostrato costantemente il sostegno nei confronti del calciatore.

L’account disattivato e la nuova provocazione a Messi

Subito dopo il fischio finale della finale l’acconut di Suzy Cortez è stato disattivato per contentuti considerati troppo sexy: “è stato segnalato perché sto tifando per l’Argentina. I miei post sono diventati noti in tutto il mondo, anche per il quotidiano inglese The Sun, e questo ha scatenato la gelosia. C’è stata un’ondata di accuse contro di me e la piattaforma alla fine ha cancellato il mio account”.

La passione per Leo Messi non è un mistero, il nome di Miss Bum Bum era salito alla ribalta anche per i tatuaggi intimi in onore del calciatore argentino. Durante il percorso in Qatar aveva fatto discutere la rivalità sexy con Ivana Knoll, grande tifosa della Croazia.

Miss Bum Bum ha confermato la stima nei confronti di Leo Messi anche nel giorno di Natale: Suzy Cortez ha pubblicato una foto vicino l’albero di Natale con Coppa del Mondo e Lato B in bella mostra, indossando la maglia di Leo Messi. Secondo quanto riportato anche da SportBild l’ultima provocazione avrebbe fatto infuriare la moglie di Leo Messi: “bloccala”, l’ordine di Antonella Roccuzzo.