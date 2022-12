Messi incanta il Lusail, poi i… Martinez trascinano l’Argentina in semifinale

SportFair

L’Argentina vola in semifinale al Mondiale in Qatar e dovrà vedersela contro la Croazia, reduce dalla clamorosa vittoria contro il Brasile. Si è conclusa anche la seconda gara dei quarti di finale, il grande protagonista è stato ancora una volta Leo Messi.

Il pronostico della vigilia è stato confermato, l’Argentina si è dimostrata superiore dell’Olanda dal punto di vista tecnico, nel finale si è registrata la reazione degli Orange. La squadra di Van Gaal si è scatenata nei minuti finali dei tempi regolamentari.

L’Argentina si schiera con Messi e Alvarez, l’Olanda risponde con Gakpo alle spalle di Depay e Bergwijn. Nel primo tempo la partita è equilibrata, poi Messi decide di prendere per mano la squadra. Al 35′ passaggio ‘illuminante’ del calciatore del Psg e vantaggio di Molina. Si va all’intervallo.

Nella ripresa l’Argentina continua a tenere il pallino del gioco, l’Olanda non si fa vedere. Al 72′ fallo di di Dumfries su Acuna, dal dischetto si presenta Leo Messi e non sbaglia. Nel finale si registra la reazione dell’Olanda che riapre la partita con un colpo di testa di Weghorst, a tempo scaduto il clamoroso pareggio ancora di Weghorst. Si va ai tempi supplementari, le occasioni più pericolose sono per l’Argentina. Prima Lautaro Martinez, poi il palo di Enzo Fernandez.

Si va ai calci di rigore. Emiliano Martinez è decisivo: sbagliano Van Dijk e Berghuis. In gol anche dal dischetto Leo Messi vero trascinatore della squadra. Il rigore del trionfo è stato realizzato da Lautaro Martinez. L’Argentina è in semifinale contro la Croazia.