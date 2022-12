Sui social lo straziante messaggio della moglie di Rebellin: “angelo mio”

SportFair

Sono passati diversi giorni dalla morte di Davide Rebellin, ex ciclista italiano, travolto da un camion mentre si allenava sulla sua bicicletta. Solo ieri, la moglie Françoise Antonini, con cui Rebellin era sposato da 8 anni, ha pubblicato sui social uno straziante ricordo.

Il messaggio della moglie di Rebellin

“Il mio Angelo, il mio grande Amore… Immaginare la mia vita senza di te mi strazia… l’orrore di ciò che hai passato mi strazia… Andare avanti sapendo che non ci toccheremo mai più, non ci parleremo mai più, non ci sveglieremo mai più l’uno nelle braccia dell’altro mi fa a pezzi… Non fare le barrette energetiche che ti piacevano tanto mi sta distruggendo… I nostri bei progetti di coppia, che stavano finalmente prendendo forma ora che la tua impegnativa carriera era finita, e che non si realizzeranno mai, mi sta facendo a pezzi… Non poterti vedere e toccare per l’ultima volta perché te ne sei andato in modo così orribile, mi sta facendo a pezzi… mi mette al tappeto… Sto cercando di riprendere fiato, ma come posso respirare senza di te al mio fianco? Ti supplico, avvolgimi nella tua luce, così bella, così dolce, così gentile, così amorevole, così solare… dammi la forza di rialzarmi, e soprattutto RIPOSA IN PACE, questa pace che meriti così tanto. Ti terrò sempre nel mio cuore e in tutto il mio essere, per l’eternità“, ha scritto sui social la moglie di Rebellin.