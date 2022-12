Cambiamento nella top-3: il medagliere dei Mondiali di nuoto in vasca corta

SportFair

Un bronzo e due argenti: è questo il bilancio per l’Italia della terza giornata di gare ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Miressi ha aperto le danze col terzo posto nei 100 sl, dopo di lui Martinenghi ha chiuso al secondo posto i 100 metri rana, così come anche la staffetta 4×50 sl ha chiuso seconda, per soli 4 centesimi.

Nonostante la mancanza di nuove medaglie d’oro, l’Italia riesce a mantenere la terza posizione nel medagliere. Cambia invece il vertice: i padroni di casa dell’Australia scivolano al secondo posto, lasciando la vetta della classifica agli Stati Uniti.

Il medagliere dei Mondiali di nuovo in vasca corta