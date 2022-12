L’Italia è da sogno: il medagliere dei Mondiali di nuoto in vasca corta

SportFair

E’ stata una giornata fantastica per l’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta, in attesa delle ultime gare di domenica 18 dicembre. Italia in grande spolvero anche nella giornata di sabato, si sono registrate tre medaglie per gli atleti azzurri.

La prima gioia è arrivata nella 4×50 mista uomini, medaglia d’oro e record del mondo per l’Italia. Inarrestabile il rendimento di Gregorio Paltrinieri, l’azzurro è riuscito a trionfare anche negli 800 stile libero. Infine la medaglia d’argento di Sara Franceschi nei 400 misti donne.

Sul fronte medagliere, la classifica è ancora guidata dagli Stati Uniti con 13 ori, 10 argenti e 5 bronzi. Al secondo posto l’Australia. L’Italia consolida il gradino più basso del podio con 5 ori, 5 argenti e 2 bronzi.