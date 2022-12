Mbappé scoppia a ridere dopo il rigore sbagliato da Kane, inglesi furiosi

SportFair

La Francia vola in semifinale al Mondiale in Qatar, delusione per l’Inghilterra. Si è conclusa anche l’ultima partita dei quarti di finale della competizione e la gara ha fatto discutere per un gesto di Mbappé subito dopo il calcio di rigore sbagliato da Kane. La gara si sblocca dopo 17 minuti con il tiro di Tchouameni, nella ripresa il pareggio inglese con un calcio di rigore trasformato da Kane.

La Francia riprende ad attaccare e Giroud trova il gol del definitivo 1-2. Continua il momento magico dell’attaccante del Milan, grande finalizzatore e pericolosissimo nel gioco aereo. Nel finale un’altra grande occasione per l’Inghilterra, ancora dal dischetto.

Kane si prende la responsabilità, ma questa volta calcia alle stelle. L’Inghilterra non ha la forza di reagire e la partita si conclude sul risultato di 1-2. La Francia vola in semifinale, l’Inghilterra eliminata. Un episodio di Mbappè ha fatto molto discutere, subito dopo il calcio di rigore sbagliato da Kane. L’attaccante del Psg è scoppiato a ridere, il gesto ha fatto infuriare i tifosi inglesi. Mbappé è stato accusato di mancanza di rispetto nei confronti degli avversari, per altri è stato un gesto di felicità.