Mbappé colpisce un tifoso prima di Francia-Marocco | VIDEO

Francia e Marocco sono in campo per la semifinale del Mondiale in Qatar, la competizione è entrata nella fase decisiva. La squadra di Deschamps è la favorita alla vittoria finale, quella di Regragui è la sorpresa più bella.

La gara regala subito emozioni, la Francia passa in vantaggio con il milanista Theo Hernandez. Tutti gli occhi sono puntati sull’attaccante Mbappé, il calciatore di maggiore talento dei 22 in campo. Il francese si è messo subito in mostra, già dal riscaldamento.

Un episodio non è passato inosservato: la Francia prepara le conclusioni in porta, Mbappé lascia partire un tiro fortissimo. La sfera raggiunge gli spalti e manda ko un tifoso. L’uomo barcolla e viene aiutato da altri supporter. Poi il gesto di Mbappé: l’attaccante si avvicina al tifoso per scusarsi.