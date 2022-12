Marotta, il cambio di allenatore e Del Piero: le voci sulla nuova Juve

SportFair

La Juventus è pronta a ripartire, dopo gli scandali degli ultimi mesi. Iniziano a circolare voci interessanti sul club bianconero, la saituazione è in continua evoluzione dopo la bufera delle dimissioni dell’intero Cda bianconero e del presidente Andrea Agnelli dopo 12 anni. E’ in corso un’inchiesta, la squadra rischia provvedimenti anche dal punto di vista sportivo, dalla multa ai punti di penalizzazione e addirittura la retrocessione.

Sono due le situazioni delicate in casa Juventus. La prima riguarda il caso delle plusvalenze realizzate nelle ultime stagioni per sistemare il bilancio, nelle ultime ore sono emerse nuove intercettazioni. La seconda riguarda il pagamento degli stipendi ai calciatori nei primi mesi della pandemia, attraverso scritture private poi non contabilizzate a bilancio.

Il nuovo corso Juventus, Del Piero e Conte

Agnelli, Nedved e Arrivabene si sono dimessi. E’ stato nominato Gianluca Ferrero come presidente del club, ma la sua figura sarebbe solo da traghettatrore in vista della formazione del nuovo Cda. Sono emerse clamorose indiscrezioni sulle intenzioni di John Elkann per il nuovo corso bianconero.

Alex Del Piero come vicepresidente, il ritorno di Beppe Marotta e, forse, quello di Antonio Conte. E’ il piano per riportare in alto la Juventus. Il dirigente Marotta sarebbe pronto a tornare in bianconero dopo l’esperienza all’Inter, le voci su Alessandro Del Piero come vicepresidente non sono più un mistero.

Infine la questione allenatore. Allegri è reduce da un ottimo rendimento nelle ultime partite, ma il livornese non è il preferito di John Elkann. Le critiche nella prima parte di stagione rappresentano un indizio. E’ pronto un ritorno di fiamma per Antonio Conte, l’allenatore italiano potrebbe salutare il Tottenham al termine della stagione e l’amore verso la Juventus è sempre vivo. L’addio di Andrea Agnelli potrebbe spingere al ritorno a Torino dell’ex Ct della Nazionale, l’uomo ideale per riparire dopo il terremoto degli ultimi giorni. La situazione sarà sicuramente più chiara dal 2023.