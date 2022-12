Panico prima di Marocco-Spagna: tifosi rischiano di rimanere schiacciati

SportFair

Si sono registrati momenti di grande tensione prima della partita Marocco-Spagna, sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. I pronostici della vigilia erano tutti a favore della squadra di Luis Enrique, Zyiech e compagni si sono dimostrati una squadra molto insidiosa e ben organizzata in fase difensiva.

Si sono registrati momenti di grande tensione prima della partita, la situazione ha rischiato di andare fuori controllo all’esterno dello stadio. I poliziotti antisommossa sono dovuti intervenire per frenare il flusso di tifosi, soprattutto del Marocco. E’ stato immediato l’intervento delle forze dell’ordine qatariote e hanno costretto i tifosi a restare all’interno di una rete metallica.

In alcuni video pubblicati sui social si vedono i tifosi bloccati all’esterno dello stadio, si sono registrati momenti di panico durante le cariche della Polizia con i tifosi che hanno rischiato di rimanere schiacciati tra le reti metalliche.