18mila magliette per l’Inghilterra campione del mondo: l’appello disperato

Il Mondiale in Qatar è entrato ormai nella fase finale, è attesa per le semifinali. Nella prima gara in campo Argentina e Croazia, si preannuncia una gara equilibrata tra due squadre protagoniste di un ottimo percorso.

L’Albiceleste è più forte dal punto di vista tecnico, ma il percorso di Messi e compagni è stato dai due volti. La squadra non ha mai veramente entusiasmato ed è stata trascinata dalle giocate di Leo Messi. Nell’altra partita in campo Francia e Marocco. La compagine di Deschamps è la favorita alla vittoria finale, il Marocco è la sorpresa più bella e si giocherà le ultime carte anche in semifinale.

Il percorso dell’Inghilterra è stato comunque positivo, la competizione ha messo in evidenza tanti calciatori. La squadra di Southgate è stata eliminata ai quarti di finale, probabilmente dalla squadra più forte: la Francia. L’Inghilterra ha pagato il calcio di rigore sbagliato da Kane sul risultato di 1-2.

L’Inghilterra era una delle favorite alla vittoria del Mondiale. L’imprenditore Karl Baxter ha pensato bene di realizzare 18mila magliette celebrative della squadra inglese. L’azzardo non ha portato i frutti sperati, l’Inghilterra è stata eliminata e l’uomo ha deciso di lanciare un appello.

“Sono assolutamente devastato dall’eliminazione dell’Inghilterra. Sono rimasto davvero impressionato dalla prestazione dell’Inghilterra in Qatar ed ero sicuro che avrebbero vinto il torneo di quest’anno. Quando un fornitore mi ha contattato per vendere le magliette, semplicemente non potevo dire di no. Ma ora mi sono rimaste 18.000 magliette che dicono di aver vinto e non sono sicuro di cosa fare”, le parole al Daily Star. Il costo delle magliette è di quasi 30 sterline, 35 euro. L’investimento rischia di andare in fumo, la decisione è stata quella di abbassare il prezzo a 9.99 sterline.

“Vorrei fare appello ai tifosi inglesi affinché acquistino una delle magliette, per conservarla come un pezzo di storia e un promemoria di come la nostra squadra ha giocato bene durante il torneo. Anche se non hanno vinto, sono ancora vincitori ai miei occhi”.