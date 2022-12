L’importanza del supporto delle madri: il segreto del ct del Marocco

SportFair

Il Marocco è una delle squadre più amate dei Mondiali di calcio: la nazionale marocchina ha compiuto un’impresa dietro l’altra, diventando la prima squadra africana a raggiungere una semifinale mondiale.

Oggi il Marocco inseguirà un grande sogno nella grande sfida con la Francia e si spera che il supporto delle famiglie dei giocatori possa essere d’aiuto.

In molti avranno sicuramente notato che allo stadio sono presenti le madri dei calciatori marocchini: i giocatori le abbracciano, baciano, salutano e ballano anche con loro dopo il triplice fischio di ogni partita.

Il perchè della presenza delle madri dei giocatori del Marocco in Qatar

Ma perchè le madri dei giocatori del Marocco sono così presenti in Qatar? La squadra nordafricana ha lavorato molto anche sul lato sentimentale ed emotivo con un segreto nascosto, che la distingue dagli altri Paesi in questo Mondiale. Si tratta di un piano che è stato ideato da Walid Regragui , l’attuale allenatore marocchino, prima del viaggio per il Qatar.

L’allenatore, in carica solo da pochi mesi, ha convocato i suoi calciatori per dire loro che le loro madri sarebbero state protagoniste di questo Mondiale perché la federazione ha deciso che si sarebbero trasferite a Doha con tutte le spese pagate e quindi sarebbero state vicino ai loro figli in questo evento, in cui la maggior parte, se non tutti, hanno debuttato per la prima volta.

L’obiettivo di questa ‘regola’ è rafforzare la sezione emotiva attraverso l’unione e il legame familiare, e sembra che abbia avuto un effetto positivo sui giocatori. Questo metodo rivendica anche il sentimento verso il luogo a cui appartengono.