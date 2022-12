Lutto nel calcio: è morto l’ex calciatore della Juve Fabian O’Neill

SportFair

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio: è morto l’ex calciatore di Juventus e Cagliari Fabian O’Neill. L’ex centrocampista era ricoverato in terapia intensiva da alcuni giorni nella clinica Medica Uruguaya di Montevideo, aveva 49 anni. Era malato da tempo a causa delle ripercussioni di una vita condizionata dall’abuso di alcol.

Chi era Fabian O’Neill

Fabian O’Neill è stato un ex calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista. E’ cresciuto nelle giovanili del Nacional, si dimostra subito un calciatore di ottimo livello. Nel 1995 l’arrivo in Italia, al Cagliari. Gioca 5 stagioni consecutive e colleziona 120 presenze. Nel 2000 il passaggio alla Juventus, è l’occasione più importante della sua carriera.

Nel 2002 passa al Perugia, l’esperienza non è fortunata. Torna al Nacional, ma scende in campo solo 3 volte. Protagonista anche con la nazionale dell’Uruguay. Il Cagliari lo ha inserito nella sua Hall of Fame. Era soprannominato El Mago.