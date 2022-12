Lorenzo Mora da applausi: argento nei 100 dorso ai Mondiali

SportFair

Ancora un ottimo risultato oggi in vasca a Melbourne. Dopo lo splendido argento della staffetta 4×50 mista mista, che ha aperto questa seconda giornat di sfide, Lorenzo Mora, protagonista nella gara d’apertura, si è ripetuto nei 100 metri dorso maschili.

L’azzurro ha chiuso la sua gara al secondo posto, alle spalle solo dello statunitense Murphy, polverizzando il suo record italiano, col tempo di 49.04. Terzo invece l’australiano Cooper.

Le parole di Lorenzo Mora

“Mettere la mano davanti a Murphy sapevo che sarebbe stato difficile, 49.04 va benissimo, ho fatto u narrivo terribile, sicuramente argento mondiale mi gasa, sono molto felice, dopo l’argento di prima con la staffetta è bellissimo, è un ottimo inizio di campionato, mancano ancora tante gare, andiamo avanti e vediamo cosa succede. E’ cambiato davvero tanto dal mondiale dell’anno scorso, quello è stato un misto tra sorpresa e riconoscimento del lavoro fatto per tanti anni, adesso è consapevolezza che non deve sfociare però in spavalderia e presunzione. Mmi sto facendo un mazzo da tanto tempo, ho la consapevolezza di poter fae tanto bene e voglio togliermi qualche soddisfazione“, ha dichiarato Mora ai microfoni Rai dopo la gara.