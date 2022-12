Il leghista Fiori nella bufera: “i tifosi del Marocco? Scimmie urlatrici”

SportFair

Continua il sogno del Marocco al Mondiale in Qatar, la squadra di Regragui ha staccato il pass per la semifinale e dovrà vedersela contro la Francia. Il rendimento della squadra è stato di altissimo livello, dalla fase a gironi alla gara dei quarti di finale contro il Portogallo, agli ottavi l’impresa contro la Spagna.

La squadra continua la preparazione in vista della semifinale contro la Francia, il sogno continua. E’ finito nella bufera Marco Fiori, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Tutto è nato dalla frase pubblicata sul profilo Facebook: “spero il Marocco venga eliminato dai Mondiali così finalmente smetteremo di vedere le scimmie urlatrici per strada”.

Anche dopo la vittoria contro il Portogallo, Fiori ha confermato il proprio pensiero: “attenzione. Previsti assembramenti di scimmie urlatrici anche stasera”. I post sono stati successivamente eliminati, ma è stato tutto inutile: il politico è finito nella bufera ed attaccato pesantemente sui social.

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha commentato così l’episodio: “i due screenshot allegati portano la firma del consigliere della Lega di Santarcangelo, Marco Fiori, sul proprio profilo FB. Scimmie urlatrici… Non so se a una persona, a qualsiasi persona, capace di scrivere cose come queste debba essere rivolta più indignazione o pietà umana. E il dubbio diventa enorme se, nel caso di specie, questa persona rappresenta il quarto partito italiano nel Consiglio comunale di Santarcangelo”.

Fiori ha poi provato a giustificarsi: “scimmia urlatrice non è di per sé un’offesa, viene usata comunemente per definire persone urlanti che fanno casino. Mi scuso certamente se qualcuno si è sentito colpito ma la frase in sé non offende né va a intaccare alcuna sfera sensibile”.

“Ribadisco le scuse sincere, pur evidenziando che emerge ancora una volta una certa strumentalità unidirezionale di chi si attacca a frasi magari stupide ma del tutto innocue pur di farne un caso politico”.