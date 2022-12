I legali dei genitori di Pantani: “Marco a Campiglio è stato fregato”

SportFair

Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sulla morte di Marco Pantani. E’ stata presentata la relazione della Commissione Antimafia e sono emerse nuove ipotesi sul decesso. Le affermazioni del presidente uscente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra sono “fatti meritevoli di doverosi approfondimenti al vaglio della competente Procura della Repubblica, e si confida in una puntuale attività investigativa e d’indagine che risulta tuttora in corso. Allo stato, altro non vi è da aggiungere”.

E’ quanto commento dei legali dei genitori, Fiorenzo e Alberto Alessi. “È un fatto ormai conclamato – dicono i legali – che a Madonna di Campiglio Marco Pantani, per usare sue parole, venne ‘fregato’. Anche da organi giudiziari è stato affermato di come quel 4 giugno 99 fu scritta una pagina nera, di cronaca e per il ciclismo. In danno di Marco Pantani e da soggetti agevolmente individuabili. Altrettanto sicuro che vi siano circostanze controverse relative agli accadimenti che portarono alla morte di Pantani”.