La provocazione dall’Argentina: la reazione alla morte di Pelé

Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per la morte di Pelé, ma anche provocazioni. O Rei lottava da tempo contro un tumore al colon e nelle ultime settimane la situazione era peggiorata. L’annuncio del decesso è arrivato dalla famiglia e poi dall’ospedale attraverso un comunicato ufficiale.

Il mondo del calcio contina ad omaggiare il brasiliano, sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio: da Totti a Mbappé, da Messi a Cristiano Ronaldo.

La reazione dall’Argentina

Si sono verificati anche episodi discutibili, come la reazione dell’Argentina. I tifosi sono ancora in festa per la vittoria al Mondiale in Qatar, l’Albiceleste ha conquistato il terzo titolo della sua storia grazie al successo in finale contro la Francia.

Il grande protagonista è stato Leo Messi, considerato in Argentina il più forte di sempre in bella compagnia di Maradona. Proprio su questo aspetto, uno dei canali di notizie argentini noto per i suoi titoli irriverenti, ha provocato sulla morte di Pelé. “Adios Pelé, è morto il terzo miglior giocatore della storia”, si legge.

Anche Claudio Tapia, il presidente della Federcalcio argentina, è finito nel mirino dei brasiliani per aver definito Pelé “uno dei migliori giocatori della storia” e non il migliore in assoluto.