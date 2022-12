Kilde concede il bis nella discesa di Beaver Creek, italiani in difficoltà

SportFair

Kjetil Aamodt Kilde vince anche la discesa di Beaver Creek, dopo essersi aggiudicato quella di apertura della stagione a Lake Louise. Il suo tempo finale di 1’42″09 è migliore per soli 6 centesimi di quello dello svizzero Marco Odermatt, che continua a tenere testa anche in discesa al fortissimo norvegese.

Nella classifica di specialità Kilde ha 200 punti contro i 140 di Odermatt, mentre nella generale guida lo svizzero con 340 punti, contro i 280 del norvegese. Per Kilde si tratta della vittoria numero 15 in carriera, dell’ottava nella disciplina. Al terzo posto si è piazzato il canadese James Crawford, staccato di 79 centesimi da Kilde.

La gara è stata contrassegnata da raffiche di vento, soprattutto nella parte alta del tracciato e che ha infastidito non poco gli atleti. Attorno al ventesimo partente è cominciato anche a nevicare.

Una prova complicata per gli italiani che non sono riusciti ad essere competitivi al massimo livello: Matteo Marsaglia è risultato essere il migliore degli azzurri con il 16/o posto a 1″49 dal leader, 20/o Dominik Paris a 1″73. A 1″84 termina 22/o Mattia Casse, ancora a punti Nicolò Molteni, con il 25/o posto a 2″01 dal leader. 29/o posto per Guglielmo Bosca a 2″36, mentre a 2″56 ha chiuso Christof Innerhofer.