Juventus, le 22 operazioni di mercato nel mirino della Procura

Continuano ad emergere nuovi dettagli sullo scandalo che ha travolto la Juventus, nel dettaglio sono state pubblicate le 22 operazioni di mercato del club bianconero considerate sospette. La situazione del club bianconero è peggiorata dopo le dimissioni dell’intero Cda e del presidente Andrea Agnelli. Sono due le situazioni delicate in casa Juve: le plusvalenze fittizie realizzate negli ultimi anni per sistemare il bilancio e il pagamento degli stipendi nei primi mesi della pandemia.

La situazione più delicata in casa Juventus sembra quella relativa alla manovra degli stipendi, ma anche il caso delle plusvalenze si è riaperto. Sono emerse nuove intercettazioni e sono in corso accertamenti sulla posizione del club. La Vecchia Signora rischia anche dal punto di vista sportivo: dall’ammenda ai punti di penalizzazione e alla retrocessione.

Sul fronte plusvalenze sono 22 le operazioni condotte dal club bianconero considerate ‘sospette’ e finite sotto la lente d’ingrandimento della Procura.

Juventus, le 22 operazioni ‘sospette’

1- Audero alla Sampdoria per 20 milioni di euro, Peeters e Mulé in bianconero per 4 e 3,5 milioni.

2- Spinazzola alla Roma per 29,5 milioni di euro e Luca Pellegrini pagato dai bianconeri 22 milioni.

3- Il Milan acquista Caldara per 35 milioni dalla Juventus, l’operazione è avvenuta contemporaneamente alla cessione di Bonucci ai bianconeri per 35 milioni.

4- La cessione di Sturaro al Genoa per 18 milioni di euro e l’acquisto di Zanimacchia per 4 milioni.

5- Gli scambi con il Lugano. I bianconeri Kameraj e Macek al Lugano per 2,359 milioni e l’acquisto di Masciangelo e Vlasenko per 2,8 milioni.

6- La cessione di Andersson al Sion per 4 milioni e l’acquisto di Cotter per 4,912 milioni.

7- Lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona.

8- Il passaggio di Cancelo al City per 65 milioni di euro e l’arrivo di Danilo per 37 milioni.

9- Il passaggio di Pablo Moreno al City per 10 milioni di euro.

10- La cessione al Barcellona di Matheus Pereira Da Silva e l’arrivo di Marques Mendez.

11- La cessione di Sene al Basilea per 4 milioni e l’acquisto di Hajdari per 4,380 milioni.

12- Lo scambio con il Pisa Loria-Gori.

13- Lo scambio con il Parma Lanini-Minelli.

14- La cessione alla Sampdoria di Francofonte, Stoppa e Gerbi con obbligo di riscatto per un totale di 4 milioni e l’acquisto di Vrioni per 4 milioni.

15- Lo scambio Masciangelo-Brunori con il Pescara.

16- L’operazione con l’Amiens: la cessione di Bandeira Da Fonseca in prestito con diritto di riscatto e l’arrivo di Nzouango per 1,9 milioni.

17- La cessione di Emre Can al Borussia Dortmund.

18- La cessione di Muratore all’Atalanta per 7 milioni di euro in un accordo successivo al passaggio di Kulusevski in bianconero.

19- Le cessioni di Petrelli e Portanova al Genoa e l’arrivo alla Juventus di Rovella per 18 milioni.

20- L’operazione Tongya-Aké con il Marsiglia.

21- L’acquisto di Lungoyi dal Lugano per 2,5 milioni e la cessione di Monzialo alla squadra svizzera per 2,5 milioni.

22- Lo scambio con la Pro Vercelli Parodi-De Marino.