Juventus, da Van De Beek a Donnarumma: le trattative di mercato saltate

SportFair

Ancora aggiornamenti sulla vicenda che ha colpito la Juventus. Continuano ad emergere nuovi dettagli. “Abbiamo bruciato venti anni di vantaggio competitivo, eravamo avanti agli altri per visione. Adesso questo vantaggio non c’è più”, è la confessione di Giovanni Manna, responsabile dell’Under 23.

Gli errori sono stati commessi anche sotto l’aspetto sportivo. Stefano Bertola, ex chief financial officer, in un’intercettazione ammette: “non c’è criterio nel modo in cui noi spendiamo i soldi. Non c’è da stupirsi se in due anni abbiamo chiesto 700 milioni agli azionisti”. Poi aggiunge: “abbiamo un rapporto tra le risorse che siamo in grado di generare, anche con attività di sviluppo, di razionalizzazione, di efficientamento, e quello che spendiamo che non è sostenibile”.

Il mercato nascosto

Sono stati svelati i dettagli anche sulle operazioni di mercato del passato. In primo luogo dal possibile scambio Van de Beek-McKennie con lo United. E’ la discussione tra Cherubini e Agnelli: “se ci danno 50 milioni glielo diamo”, con riferimento all’interesse del West Ham per lo statunitense.

“Ecco, lo United mi ha detto: io ti do Van de Beek, che è un buon giocatore, ma non ci serve come ruolo. Se lo facessero sul ruolo che ci serve a quel punto puoi darlo e il valore può essere più alto”, spiega Cherubini. “Chiaro”, la risposta di Agnelli. La trattativa salta, la Juve rifiuta Van de Beek come contropartita e non riesce a trovare un altro calciatore da inserire nell’operazione.

Paratici scrive un messaggio a Cherubini e Claudio Chiellini, il riferimento è ad altre operazioni: “Giuffrida deve portare l’offerta del Milan per Demiral”, “possiamo fare alla pari De Sciglio-Rose 20/20” con il Tottenham. E poi ancora “Emre (Can ndr)-Paredes 60/60” col Psg. Poi la lista dei calciatori “da seguire”: Haaland, Malen, Zaniolo, Kulusevski, Tonali e Kumbulla. E poi Milik. “Donnarumma da seguire per 2021 in scadenza”.

Un mese dopo Paratici aggiorna sulle trattative: “Bernardeschi: interesse Chelsea (sentire Ramadani se può spingere con Marina). Basilea per Okafor/Moreno ed Everton per Kean”.