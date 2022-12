Juventus, i calciatori a rischio squalifica: la squadra trema

SportFair

Le squadre del campionato di Serie A continuano la preparazione, si avvicina sempre di più il ritorno in campo dopo la lunga pausa per il Mondiale. Il massimo torneo italiano è ancora in grado di regalare sorprese, la stagione è lunga e tante squadre sono in lotta per le prime posizioni. La squadra da battere è ancora il Napoli, la compagine di Luciano Spalletti è la principale candidata alla vittoria dello scudetto.

Poi il Milan e la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è in grande ripresa, è reduce da sei vittorie consecutive ma il rendimento rischia di essere condizionato dalle ultime vicende fuori dal campo. Il Cda si è dimesso, anche il presidente Agnelli dopo 12 anni. A tenere banco è anche l’indagine aperta sulla questione del pagamento degli stipendi ai calciatori nei primi mesi della pandemia.

Juventus, i calciatori a rischio squalifica

E’ ancora incerta la questione relativa alle plusvalenze fittizie realizzate dal club nelle ultime stagioni, ma il rischio più importante è quello che riguarda proprio gli stipendi. La Juventus avrebbe raggiunto accordi individuali con i calciatori per il pagamento di alcune mensilità, poi non registrate a bilancio.

Il club bianconero rischia provvedimenti anche dal punto di vista sportivo, si va dall’ammenda alla retrocessione. Il rischio concreto è, però, quello dei punti di penalizzazione. L’ultima novità riguarda la squadra, non è infatti da escludere la squalifica per i calciatori coinvolti nella manovra degli stipendi.