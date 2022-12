Ivana Knoll, la sexy tifosa croata rompe il silenzio: che stoccata al Brasile!

SportFair

La Croazia è uscita sconfitta ieri sera nella prima semifinale dei Mondiali di calcio del Qatar 2022. L’Argentina ha trionfato i scioltezza con un secco 3-0, senza lasciare scampo ai croati.

Triste e delusa, dunque, la sexy e famosa tifosa croata Ivana Knoll, si è chiusa nel suo silenzio dopo la sconfitta, mostrando solo la folla di tifosi attorno a lei all’uscita dallo stadio.

Oggi, dopo aver smaltito la delusione, la modella croata, che ha fatto parlare di sè per gli outfit bollenti indossati allo stadio in Qatar, ha pubblicato sui social le sue riflessioni, pungendo velatamente ancora una volta il Brasile, sconfitto dalla Croazia.

Il messaggio social di Ivana Knoll

“A volte giochiamo alla grande, a volte non così bene, a volte in semifinale abbiamo un arbitro pessimo come ieri per dare rigore per niente e perdere la possibilità di ottenere il 🏆 a volte siamo sottovalutati e poi indichiamo la via di casa alla più favorita squadra, questo è il calcio… Ma la cosa più importante, siamo UN PICCOLO PAESE CON UN GRANDE CUORE ❤️🇭🇷 e sono orgogliosa di essere una croata per sempre!“, ha scritto in un post su Instagram.

Nelle sue Storie, invece, ha poi aggiunto: “come mi sono sentita ieri? Sinceramente molto dispiaciuta e triste… ma poi mi sono detta: puoi immaginare come si sente il Brasile adesso? Li abbiamo eliminati e l’Argentina è in finale. Ricorda: c’è sempre qualcuno che soffre più di te”.

Infine, Ivana ha lanciato un appello per avere un biglietto per la semifinale di questa sera: “ci sono biglietti extra per me per Francia-Marocco di stasera?”, ha chiesto su Instagram.