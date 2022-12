Infortunio per Fabio Quartararo: l’aggiornamento sui social

SportFair

Non solo Andrea Dovizioso! La pausa invernale tra un campionato e l’altro è sempre un po’ rischiosa per i campioni delle due ruote. Il forlivese, ex pilota della Yamaha, che ha annunciato l’addio durante la stagione 2022, ha rimediato una brutta frattura al polso, ma non è il solo.

Fabio Quartararo, vice campione del mondo, ha infatti pubblicato pochi minuti fa un post sui social col quale annuncia un suo infortunio.

L’infortunio di Quartararo

“Ieri ho avuto una caduta durante il mio allenamento di motocross e ho subito una piccola frattura alla mano sinistra. Nessun intervento chirurgico necessario, tempo per riprendersi”, ha scritto il francese della Yamaha sui social a corredo di una foto che lo ritrae col braccio fasciato.