Il marito la riprende mentre nuota: incidente sexy per Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è stata una nuotatrice italiana specialista dello stile libero di cui è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m.. Nel corso della carriera è riuscita a superare tantissimi record e portare in alto i colori italiani. E’ soprannominata La Divina ed è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia.

Negli ultimi mesi ha deciso di dedicarsi alla famiglia, l’ex nuotatrice è anche riuscita a partire per la luna di miele con il marito Matteo Giunta. La coppia si sta rilassando alle Maldive, non sono mancati i momenti divertenti ma anche… hot.

L’incidente sexy di Federica Pellegrini

Incidente sexy per Federica Pellegrini, l’autore delle riprese è stato proprio il marito. Durante un’immersione Giunta ha ripreso le bellezze marine e anche quelle… della moglie. “La Natura ti sorprende sempre … (scusate il mio 🍑in primo piano ma mio marito ha delle evidenti preferenze)”, ha scritto ‘La Divina’ sul profilo Instagram.

Il VIDEO non è passato inosservato e sono stati pubblicati tanti messaggi di risposta: “anche noi abbiamo evidenti preferenze per tuo marito e le tue ottime scelte”, “trova un marito che non ce l’abbia ‘ste preferenze”, “come dargli torto del resto”, “buongustaio tuo marito”, “marito fortunato e buongustaio”, sono solo alcuni messaggi di commento alle immagini di Federica Pellegrini.