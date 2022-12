Terribile incidente in auto: è morto il calciatore Luis Miguel Lopez

SportFair

Il mondo del calcio continua a piangere la morte di un altro calciatore: si tratta di Luis Miguel Lopez, giocatore spagnolo di 23 anni. E’ stato vittima di un terribile incidente d’auto nella serata di giovedì. In compagnia del calciatore anche un compagno di squadra, rimasto illeso. La sua auto si è scontrata frontalmente contro un’altra vettura, su una strada vicino a Saragozza.

I due calciatori stavano rientrando a casa dopo l’allenamento. L’incidente è avvenuto alle 23. L’annuncio è arrivato sui social dal Fuentes, la squadra di Luis Miguel Lopez: “assolutamente scioccati dalla scomparsa del nostro giocatore Luis Miguel López. Che il tuo sorriso sia eterno, riposa in pace”, il messaggio sul profilo Twitter del club. In auto anche Pablo Solans, uscito senza ferite dallo schianto. In coda anche l’allenatore che ha raccontato di tamponamenti subito dopo l’incidente.

I messaggi di cordoglio per la morte di Luis Miguel Lopez

Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio, soprattutto dal calcio spagnolo. “La squadra dell’Osasuna ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Luis Miguel López ‘Luismi’, giocatore del Fuentes”, si legge sul profilo Twitter dell’Osasuna. “Dal nostro club ci uniamo al dolore per la morte di Luis Miguel López, giocatore del Fuentes, le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia, agli amici e al club”, scrive la squadra Atlético Teruel C.F.

“CD Ebro trasmette le sue condoglianze alla famiglia e agli amici del Fuentes, per la triste morte del suo giocatore, Luis Miguel López “Luisimi”, ieri sera in un incidente stradale”, il messaggio del Club Deportivo Ebro. “Dal nostro club ci uniamo al dolore di tutta la famiglia del Fuentes per la morte di Luis Miguel López “Luismi” e inviamo condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. D.E.P”, scrive il C.F. Calamocha.

“Tutta la famiglia dei CD. Oliver vuole mostrare le sue condoglianze alla famiglia di Luis Miguel López “Luismi”. Le nostre condoglianze e un caloroso abbraccio alla famiglia, agli amici del Fuentes”, il messaggio della squadra C.D. Oliver Urrutia.