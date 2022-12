Scaramanzia e modestia, queste sconosciute! Il padre di Neymar: “torna…”

SportFair

E’ quasi tutto pronto allo stadio Lusail per la partita del Mondiale in Qatar tra Camerun e Brasile. La squadra di Tite ha già staccato il pass per gli ottavi finale, è una delle principali candidate alla vittoria finale. Nell’ultima partita non è sceso in campo l’attaccante Neymar, il calciatore del Psg è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio. E il recupero non è così vicino.

Il padre di Neymar, da Silva Santos, ha parlato con la radio britannica TalkSport dei Mondiali e le indicazioni sul recupero dell’attaccante sono preoccupanti, dimostrandosi poco scaramantico: “credo che Neymar ritornerà in campo per la finale e farà del suo meglio per aiutare i suoi compagni a vincere la competizione. La cosa più importante è che possa rientrare in campo al suo massimo livello. Tutti sanno che mio figlio ha una grande influenza sul gruppo. È il numero uno. Pelé? È il giocatore più iconico al mondo, tutti lo amano. Mio figlio spera che si rimetta in salute e gli augura il meglio”.