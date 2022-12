“Forza Sinisa”, il messaggio di Mimun su Mihajlovic preoccupa i tifosi

SportFair

Il messaggio di Clemente Mimun preoccupa i tifosi di calcio, il riferimento è alle condizioni dell’allenatore Sinisa Mihajlovic. Il serbo è reduce dall’esperienza sulla panchina del Bologna, poi l’esonero a causa del rendimento negativo nelle prime giornate della stagione. Mihajlovic è sempre stato al fianco della squadra, ovviamente con qualche pausa per affrontare le cure.

Nei primi giorni di settembre Mihajlovic è stato esonerato, il provvedimento del Bologna è arrivato per il deludente rendimento in campo. La decisione del club rossoblu ha fatto molto discutere e scatenato motivi di discussione per le modalità e i tempi del provvedimento. Al suo posto è stato scelto Thiago Motta e la squadra è riuscita a tirarsi fuori dalla zona pericolosa.

Il tweet di Mimun

Il direttore Clemente Mimun ha scritto un messaggio su Twitter: “forza Sinisa!”. I tifosi si sono subito preoccupati, altri hanno chiesto maggiori informazioni: “direttore non si fanno questi tweet. Fa preoccupare la gente”, “tweet del genere non vanno bene. Lei è un giornalista famoso con 60.000 followers. Ci vorrebbe anche un minimo di responsabilità. O informi la gente su cosa sta accadendo oppure eviti di scrivere frasi del genere che lasciano tutti col fiato sospeso”. “Detto così mi mette ansia. Ok: FORZA SINISA (sempre)!”, si legge in risposta al messaggio del direttore.