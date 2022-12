Helmut Marko snobba la Ferrari: “la Mercedes sarà più forte”

SportFair

L’ultimo campionato di Formula 1 si è concluso a favore di Max Verstappen, il pilota olandese ha vinto meritatamente la classifica piloti. Dominio della Red Bull anche nei costruttori, la stagione della Ferrari si è conclusa con il secondo posto di Leclerc e con la Rossa alle spalle della Red Bull nella classifica costruttori. Le ultime gare hanno rilanciato la forza della Mercedes.

E’ già alta l’attesa in vista della prossima stagione. Il consigliere della Red Bull Helmut Marko ha parlato della prossima stagione ai microfoni di “Sport Bild“. “La Ferrari è forte, ma la Mercedes sarà ancora più forte considerando il pacchetto complessivo, soprattutto con un pilota come Lewis Hamilton, perché è ancora un pilota top”.

“Anche la Ferrari ha un ottimo pilota come Charles Leclerc, ma commette ancora errori. Temo che Hamilton non resterà senza vittorie nel 2023, dato che il suo team avrà più tempo rispetto a noi in galleria del vento. Non sono comunque troppo preoccupato, siamo sulla buona strada e con Max abbiamo il miglior pilota in griglia”.